Nova pravila v cestnem prometu: nižje kazni za prehitro vožnjo, višje za uporabo telefona

V veljavo so stopila nova pravila v cestnem prometu, ki voznikom prinašajo kar nekaj sprememb. Kazni za prehitro vožnjo so se nekoliko znižale, vas bo pa bolj udarilo po žepu, če vas bodo na primer med vožnjo dobili pri telefoniranju. Po novem je prav tako možno na nekaterih križiščih zaviti desno, čeprav na semaforju sveti rdeča luč. Uredili pa so tudi pravila glede vožnje z lahkimi motornimi vozili, kamor sodijo tudi skiroji na električni pogon.