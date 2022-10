Nova rešitev: Center za tehnologije genske in celične terapije

Eden od 2000 Slovencev ima redko bolezen, od tega polovica otrok, poznamo pa tudi več sto tipov raka. Kaj pa zdravljenje? CAR-T-celična imunoterapija raka stane okoli 327.000 evrov, zdravljenje spinalne mišične atrofije z enkratnim odmerkom okoli 2 milijona evrov. In tu se pojavi ideja o Centru za tehnologije genske in celične terapije. V tem centru bi domači in tuji znanstveniki razvijali tehnologije genske in celične terapije ter skrbeli za pripravo naprednih zdravil do začetka kliničnih raziskav za zdravljenja bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil. Ali to pomeni, da bodo družine otrok s hudimi redkimi boleznimi namesto dveh milijonov evrov za gensko terapijo, kot je to denimo v primeru malčka Urbana, plačale veliko manj? Bomo lahko rešili več življenj?