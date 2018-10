Nova skupina migrantov iz BiH skušala vstopiti na Hrvaško

Okoli 50 migrantov je skušalo iz Bosne in Hercegovine skušalo vstopiti na Hrvaško pri mejnem prehodu, druga skupina migrantov pa je prenočila pri mejnem prehodu Izačić. Tiskovna predstavnica ministrstva za notranje zadeve unsko-sanskega kantona Snežana Galić je potrdila, da sta obe skupini migrantov pod nadzorom policije BiH.

Policisti so v ponedeljek približno 200 migrantov ustavilipred mejnim prehodom Maljevac. Nameravali so vstopiti na Hrvaško in nadaljevati pot proti Zahodu, a so se po pogajanjih s policisti BiH vrnili v migrantski center Trnovo v Veliki Kladuši.

Nekaj manj kot 90 migrantov, med katerimi so bile tudi družine z otroki, pa se je v ponedeljek napotilo iz hotela Sedra v Cazinu proti drugemu mejnemu prehodu s Hrvaško na tem območju, prehodu Izačić. Tudi to skupino so policisti ustavili nekaj sto metrov pred mejo s Hrvaško, večina migrantov pa se je odločila, da bodo kar na prostem prenočili blizu mejnega prehoda. Obenem so s svojimi telesi blokirali tamkajšnjo cesto.

V ponedeljek zvečer pa so v Bihaću protestirali meščani, ki so nezadovoljni zaradi vse večjega števila migrantovv mestu. Med drugim so zahtevali, da center za migrante namestijo izven središča Bihaća. Organizatorji protesta poudarjajo, da njihova akcija ni uperjena proti migrantom, temveč proti ohromelosti oblasti, ki že dlje časa ne najdejo ustreznega odgovora na problem.