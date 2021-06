Nova soba v ljubljanski porodnišnici namenjena bodočim mamicam in očetom

Postati starš je nekaj najlepšega v življenju in vsaka družina ima svojo porodno zgodbo. Da bi bila ta čim lepša in da bi se bodoča starša počutila čim bolje so v ljubljanski porodnišnici uredili novo materinsko in očetovsko sobo. Šlo je za dobrodelni projekt Rotary kluba Ljubljana Julija, ki se je začel konec januarja, celotna prenova nove sobe pa je stala manj kot 20.000 evrov.

