Nova sončna elektrarna v Brežicah lahko oskrbuje 1800 gospodinjstev

Visokih temperatur in sonca so se razveselili na desnem bregu reke Save, v bližini mesta Brežice. Tam so prerezali slavnostni trak in tako otvorili največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Skupno več kot 11.000 sončnih panelov letno lahko proizvede dovolj energije, da oskrbi okoli 1800 gospodinjstev. Sončna elektrarna velja tudi za okolju prijazno, z njenim obratovanjem letno namreč lahko prihranimo več kot 3120 ton izpustov oglikovega dioksida. Pa bomo s sončno elektrarno kaj prihranili tudi odjemalci?