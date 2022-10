Kar polovica vseh duševnih motenj se začne v obdobju do 14. leta in kar 75 odstotkov pred 25. letom starosti, zato bi o duševnem zdravju morali še glasneje in odločneje govoriti ter predvsem nasloviti mlade. To je izhodišče nove spletne platforme Najdi.se, ki je namenjena prav njim. Če so doslej o duševnih stiskah lahko govorili le s prijatelji, svojci, morda učitelji ali svetovalci, za kar številni niso zbrali poguma, jim bo odslej pomagal računalnik.