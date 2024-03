Nov shod kmetov: Borimo se za svoje pravice

Okoli 2000 kmetov s traktorji bo prihodnji torek po slabem letu dni znova zavzelo ljubljanske ceste in ulice. Zaradi slabih razmer v kmetijstvu in prepočasnega napredka pri pogajanjih so namreč kmetijske organizacije napovedale protestni shod, ki pa so ga pripravljeni zamrzniti, če bodo z vlado do petka dosegli konkreten napredek. Bodo morali pa za to sesti za skupno mizo.