Nova učna pot za otroke v sklopu projekta Life Lynx

Se še spomnite Goruja, Zoisa, Aide in drugih? Govorimo o risih, ki so v slovenske gozdove, da bi rešili ogroženo populacijo risov v naših gozdovih, prišli iz Romunije. Projekt Life Lynx je na območje Slovenije naselil že 14 risov iz tujine, ki bi v naših gozdovih sicer izumrli. V sklopu omenjenega projekta so v Kočevju odprli novo učno pot za otroke. Približno kilometer dolga pot je opremljena z različnimi poučnimi igrami, otroci pa bodo ob koncu bogati za novo znanje o življenju teh velikih zveri.