Butična vila Muhr: štiri razkošne suite in džakuzi s pogledom na Triglav

Hotelski apartmaji so opremljeni tudi z garderobno omaro, skozi katero gostje vstopijo v kopalnico. "Ta soba ima svojo savno, tuš doživetij, stranišče, medtem ko ima druga džakuzi s pogledom na Triglav!"

Z vrhunsko restavracijo, večnamensko dvorano, čudovitim razgledom in štirimi razkošnimi suitami se ponaša nova Vila Muhr. "Tukaj imajo dnevni prostor za druženje s televizijo, zakonsko posteljo, imajo svoj bar, kjer imajo vse preparate, recepte za koktejle. Vsaka soba vsebuje svojo vinsko vitrino z izbrano selekcijo vin," pravi direktor vile in solastnik Jure Repanšek .

Danes butični hotel ima sicer bogato zgodovino. Prvotna vila je bila zgrajena na začetku 20. stoletja na pobudo Adolfa Muhra, avstrijskega trgovca in tedanjega lastnika blejskega gradu, nato je prešla v last jugoslovanskega kralja Aleksandra Karađorđevića, od osamosvojitve naprej je bila zaprta in je počasi propadala, pred 11 leti pa se je pod težo snega zrušila še streha.

"Ostale so samo ruševine in kamnito obzidje, ki je bilo v tako imenovanem vkopanem kletnem delu, in ta kamen smo mi ponovno uporabili," razlaga Repanšek.

Z gradnjo sta lastnik bohinjskih hotelov in kriptomilijonar Damian Merlak in direktor Repanšek pričela pred dobrim letom dni, nad čemer so navdušeni tudi domačini z bohinjskim županom Jožetom Sodjo na čelu: "Vsak hotel ali pa vsaka stvar, ki se dogradi na novo, nam da možnost za nove zaposlitve, seveda pa vpliva tudi na širšo okolico, na dobavitelje hrane."

S prenovo Vile Muhr se posodabljanje turizma v Bohinju še ni končalo, pravi Repanšek, ki upa, da bosta z investitorjem Merlakom že prihodnje leto začela s težko pričakovano obnovo hotela Zlatorog.