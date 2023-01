Nova zaslišanja dveh zdravnikov v primeru Abramov

Četudi je od smrti Sare Veber minilo že osem let, na dan še vedno prihajajo podrobnosti domnevnega umora na Pernovem pri Žalcu leta 2015. Z novimi zaslišanji dveh zdravnikov, ki sta bila takrat z ekipama na kraju zločina prva, se je na celjskem sodišču nadaljevalo sojenje Sebastienu Abramovu, ki je na zatožni klopi med drugim spremljal tudi zadnji mnenji izvedenke za sodno medicino in strokovnjaka balistične stroke. Ali so torej nova odkritja o smrti 24-letnice le tehnične narave ali utegnejo kmalu pripeljati do epiloga?