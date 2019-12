Z minuto molka so se na Novi Zelandiji poklonili žrtvam izbruha vulkana

Danes točno ob 14.11 po lokalnem času, ko je pretekli ponedeljek izbruhnil vulkan na Belem otoku, se je novozelandska vlada z minuto molka poklonili žrtvam. Enako so storili tudi reševalci in policisti, ki so se s policijskim čolnom odpeljali v bližino otoka.

Število smrtnih žrtev je medtem naraslo na 16, potem ko je v bolnišnici umrl eden izmed ranjenih Avstralcev, ki so ga na zdravljenje prepeljali v Sydney. Njegovo ime in starost nista znana, saj je njegova družina zaprosila, da se njegovih podatkov ne izda javnosti.

Reševalci in potapljači pa so v nedeljo nadaljevali z iskanjem trupel. Oblasti namreč pogrešajo še dva turista. Namestnik komisarja policije Mike Clement je dejal, da je trupli po vsej verjetnosti odplavilo v vodo okoli otoka.

20 ljudi ob tem ostaja na zdravljenju v bolnišnici, kjer jih obravnavajo zaradi hudih opeklin.

Novozelandska premierka Jacinda Ardern se je na Instagramu zahvalila reševalcem in vsem, ki so pomagali reševati turiste. "Izgubljeni so zdaj za vedno povezani z Novo Zelandijo. Mi jih ne bomo pozabili," je zapisala.