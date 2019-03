Nova Zelandija bo prepovedala polavtomatske puške

"Naša zgodovina se je 15. marca spremenila za vedno in spremenili se bodo tudi naši zakoni. Prepovedano bo vso polavtomatsko orožje, kot je bilo uporabljeno v napadu 15. marca," je dejala novozelandska premierka Jacinda Ardern in napovedala, da bodo potrebni zakoni potrjeni do 11. aprila.

Desničarski skrajnež iz Avstralije je v petek napadel dve mošeji v Christchurchu in pobil 50 ljudi, med njimi tudi otroke. V bolnišnicah je še vedno 29 ranjenih, od tega osem v intenzivni negi. Obtoženi morilec je v svojem manifestu izražal sovraštvo do migrantov, beguncev in priseljencev ter hvalil politike, kot je predsednik ZDA Donald Trump.

Napad naj bi izvedel iz maščevanja muslimanom za teroristične napade. 28-letnika so za zdaj obtožili enega samega umora in ostaja v zaporu do 5. aprila, ko bo moral spet pred sodišče in bodo obtožnico verjetno razširili.

Premierka Nove Zelandije je napovedala, da bodo po prepovedi uvedli program odkupovanja orožja, podobno kot je to storila Avstralija po pokolu leta 1996 v Port Arthurju, kjer je umrlo 35 ljudi.

Nova Zelandija ima manj kot pet milijonov prebivalcev in okoli 1,5 milijona kosov orožja, od tega 13.500 polavtomatskih pušk vojaškega stila, ki se lahko predelajo v avtomatske. Prepovedani bodo tudi sestavni deli za orožje, s katerimi je mogoče predelati polavtomatske puške v avtomatske, in nabojniki velike kapacitete.

Zakon bo dovoljeval določene izjeme za kmete, ki se spopadajo s škodljivci in divjimi živalmi. "Trdno verjamem, da bo večina zakonitih lastnikov orožja razumela, da so ti ukrepi v nacionalnem interesu in bodo sprejeli spremembe," je dejala premierka.

Pokol je močno prizadel celotno državo, ki izraža solidarnost z napadeno muslimansko skupnostjo. Napadeni mošeji Al Noor in Linwood bosta v petek odprti za molitev in premierka je naznanila, da bodo petkov muslimanski poziv k molitvi prenašali po celi državi. Žrtev se bodo spomnili z dvema minutama molka.

Medtem pa mošeje po vsej Novi Zelandiji pred morebitnimi novimi napadi varujejo okrepljene policijske sile.

Pogrebi žrtev se bodo nadaljevali danes, v petek pa bodo pripravili množičen pogreb za več žrtev.