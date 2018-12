Nova Zelandija najsvobodnejša država na svetu, Slovenija na 35. mestu

Indeks človekove svobode, ki ga pripravljata ameriški Cato institut in slovenski Visio institut, podaja celostno oceno stanja svobode po svetu. Zajema 162 držav (letos so dodali Belorusijo, Irak in Sudan) s 79 kazalniki državljanskih in ekonomskih svoboščin, ki so razvrščeni v naslednje kategorije: 1. pravna država, 2. varnost, 3. gibanje, 4. religija, 5. zbiranje, združevanje in civilna družba, 6. Izražanje in informacije, 7. identiteta in razmerja, 8. obseg (para)države, 9. pravni sistem in lastninske pravice, 10. trdnost valute, 11. mednarodna trgovina in 12. regulative.

Na prvo mesto danes izdanega letnega poročila Indeks človekove svobode 2018 (The Human Freedom Index 2018)se je uvrstila Nova Zelandija. Sledijo ji Švica, Hongkong, Avstralija in Kanada. Slovenija je zdrsnila za dve mesti, kar jo med 162 državami uvršča na 35. mesto. Najbolje se je odrezala v kategorijah gibanje, zbiranje, združevanje in civilna družba, varnost ter trdnost valute. Najnižji indeks pa je dosegla v kategorijah obseg (para)države, pravni sistem in lastninske pravice ter pravna država.