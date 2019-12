Izbruh vulkana: število smrtnih žrtev naraslo, dve trupli še iščejo

Reševalci in potapljači so iskanje trupel še zadnjih dveh oseb nadaljevali tudi v nedeljo, a žal neuspešno. Namestnik komisarja policije Mike Clement je za AFPdejal, da je trupli po vsej verjetnosti odplavilo v vodo okoli otoka."Reševalne ekipe so razočarane. Popolnoma razumemo, kakšno razočaranje to predstavlja za družine, ki želijo posmrtne ostanke svojih bližnjih."

"Prišel bo čas, ko bomo storili že vse, kar smo lahko, a nismo še tam, ne obupamo tako hitro,"dodaja Clement.