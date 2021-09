Novak Đoković ni mogel zadržati solz žalosti in razočaranja

Pod pritiskom, da se v zgodovino zapiše z novimi presežki, se je na finalu US Opna zlomil srbski teniški igralec Novak Đoković. V finalu ga je sicer povsem zasluženo premagal Daniil Medvedev, ki je Novaku po zmagi dejal, da je zanj najboljši teniški igralec na svetu. A glasna podpora s tribun ni bila dovolj, da bi lahko zadržal solze žalosti in razočaranja. Letošnji US Open pa niso zaznamovale le Novakove solze žalosti, temveč tudi solze veselja komaj 18-letne britanske zmagovalke, ki so jo mnogi označili za novi teniški fenomen.