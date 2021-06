Novak Đoković zabeležil svojo drugo zmago na pesku Rollanda Garossa

Srb je že v polfinalu odigral odlično, ko je premagal branilca naslova in kar 13-kratnega kralja odprtega prvenstva v Franciji, Rafaela Nadala. V finalu pa se je pomeril z izjemno razpoloženim Grkom Stefanosom Cicipasom in z odlično igro prišel do 19. zmage na turnirjih za veliki slam. Đokovića tako od dosežkov legendarnih Rogerja Federerja in Rafaela Nadala loči le še ena zmaga na velikih štirih turnirjih.

