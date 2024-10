Nova afera ministrice Emilije Stojmenove Duh

Afer okoli ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh kar ni konec. Ne le afera s 13 tisoč računalniki, ki postajajo za davkoplačevalce iz dneva v dan dražji. Izbruhnila je tudi zgodba iz konca maja letos, ko se je ministrici s službenim vozilom mudilo na dunajsko letališče. Njen voznik pa je tako kar na dunajski avtocesti prižgal modre luči kljub jasnim navodilom, naj tega ne stori, na koncu pa ju je ujel še avstrijski radar zaradi prehitre vožnje. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je nato zahtevalo od slovenskega veleposlaništva na Dunaju, naj se obrnejo na avstrijske organe pregona in od njih zahtevajo, naj opustijo kaznovanje voznika. Šlamastika, neumnost in nedopustno ravnanje so prvi odzivi, ministri morajo biti za zgled vsem državljanom, je jasen tudi predsednik protikorupcijske komisije.