Nove in vedno dražje težave pri gradnji mariborske onkologije

Ne le, da se mariborska onkologija gradi s 13-mesečno zamudo, medtem ko se onkološki bolniki zdravijo v povsem nevzdržnih razmerah, ta zamuda bo davkoplačevalce zdaj še močno udarila po žepu. Ker so gradbeni stroji stali 13 mesecev, bi GH Holding lahko od države zahteval kar 2,3 milijona evrov. Oziroma ravno toliko, kolikor bi država lahko odštela za 14 stanovanj na Masarykovi ob mariborskem UKC-ju. A so iz GH Holdinga odgovorili, da bo zahtevek nekajkrat nižji, neuradno okoli 700 tisoč evrov, torej kolikor so znašali materialni stroški.