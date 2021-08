Opozicija v Pošti Slovenije zaradi suma koruptivnih dejanj napovedala preiskavo

Za Pošto poletja že dolgo niso več takšna, kot so bila nekoč, ko so poštarji morali dostavljati na tisoče pisemskih kartic, ki smo jih pošiljali z dopusta v domovino. Zdaj je, zaradi nove davčne uredbe, tudi nekaj manj paketov iz Kitajske. A misliti, da je v državnem podjetju, ki je pravzaprav monopolist, vse mirno, je velika zmota. Politika, tokrat vladajoča SDS, v tem podjetju vidi svoje priložnosti in zato smo priča velikim kadrovskim pretresom. Po tem, ko je bil na čelo Pošte postavljen za to mesto neizkušeni SDS-ov Tomaž Kokot, so po vsega štirih mesecih podjetje zapustili kar štirje vidnejši člani – dva člana vodstva in dva člana nadzornega sveta.