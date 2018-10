Izginotje savdskega novinarja: kamere 'ujele' sumljiv črn kombi

Potem ko je med torkovim obiskom savdskega konzulata v Istanbulu izginil Džamal Hašodži , savdski novinar in kritik savdskega princa Mohameda bin Salmana , zdaj turške oblasti pregledujejo posnetke avto cestnih kamer, na katerih bi ujele črn kombi. V njem naj bi skupina plač anih morilcev iz konzulata odpeljala truplo domnevno umorjenega novinarja. Danes pa so zahtevali tudi preiskavo samih prostorov konzulata, zahtevo pa posredovale veleposlaniku Savdske Arabije v Ankari. Turški policijski preiskovalci so prepričani, da so savdske oblasti skupino plač anih morilcev v Istanbul poslale z namenom, da novinarja ugrabi oziroma ubije.

Po domnevah turške policije naj bi konvoj šestih vozil, med katerimi je bil tudi kombi, območje konzulata zapustil dve uri po prihodu Hašodžija. S posnetkov varnostnih kamer so do sedaj že razbrali, da so v kombi z diplomatskimi tablicami naložili več škatel. Kmalu zatem so tri vozila zavila v levo, tri pa v desno smer. Preiskovalci so se nato osredotočili na kombi z zatemnjenimi okni, ki so ga za kratek čas izsledili na bližnji avtocesti.