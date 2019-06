Nove težave 737 maxa: nekatera letala so imela okvarjene dele

Ameriška zvezna agencija za letalstvo (FAA) je sporočila, da so nekatera Boeingova letala 737 max imela dele, ki so bili napačno ali površno izdelani. Ta letala so potrebovala zamenjavo delov in dodatne preglede. Gre za zadnjo od številnih težav, s katerimi se spopada Boeing, medtem ko poskuša sprostiti prepoved letenja za prizemljene maxe.

FAA je sporočila, da je bilo kar 148 predkrilc oziroma kontrolni sistem, ki nadzoruje vzdolžno gibanje predkrilc, ki jih je za Boeing izdelal podizvajalec, izdelanih površno in jih je bilo treba zamenjati. Težavo so odkrili na kar 179 letalih 737 max in tudi 133 737 NG, ki niso imeli prepovedi letenja. (737 NG – Next Generation, je predhodnik 737 max in ni imel vgrajenega spornega sistema MCAS). Predkrilca so aerodinamične strukture na sprednjih delih kril, ki zmanjšujejo hitrost, pri kateri se lahko zgodi prevlečen let. Tako omogočajo normalen in nadzorovan polet pri manjših hitrostih in pri večjih vpadnih kotih, kar prav pride pri vzletu in predvsem pri pristajanju, ko poskušajo piloti hitrost letala držati na minimalni varni hitrosti. Aktivacija predkrilc na letalu Airbus A319

FAA je poudarila, da napaka na predkrilcih ne bi povzročila padca letal, saj imajo vgrajena številne opozorilne in druge varnostne sisteme, ki pilote obveščajo o morebitnih napakah na predkrilcih. V preteklosti so se že zgodile nesreče zaradi napačne aktivacije ali aktivacije predkrilc, kot je bila težava leta 841 družbe TWA. Pri tej so se aktivirala predkrilca samo na eni strani kril, nato pa je zaradi serije napak pilotov in tehničnih pomanjkljivosti letalo začelo strmoglavljati. Pilotoma je letalo uspelo poravnati in varno pristati. Ravno zaradi takih nesreč so vgradili številna varovala, ki bi preprečila asimetrično delovanje in proženje predkrilc (in tudi zakrilc).

V najslabšem primeru, če se predkrilca ne bi spustila, bi pilota morala pristati pri večji hitrosti, za kar so izurjeni in večkrat preverjeni v simulatorjih. Prav tako letalo brez težav pristane pri minimalni varni hitrosti ob neaktivaciji prekrilc. Boeingi 737 max predvidoma prizemljeni še do 12 tednov STA je pred kratkim poročala, da mednarodno združenje za letalski prevoz (IATA) pričakuje, da bodo letala Boeing 737 max ostala na tleh še najmanj 10 do 12 tednov. Generalni direktor IATA Alexandre de Juniacje dejal, da je odločitev v rokah regulatorjev, ki so odgovorni za certifikacijo. Svetovne letalske družbe so letala Boeing max 8 in 9 prizemljile po nesrečah lani oktobra v Indoneziji in letos marca v Etiopiji, za kateri naj bi bil po prvih ugotovitvah odgovoren računalniški sistem, namenjen preprečevanju nenadne izgube višine.