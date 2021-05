Nove težave zaradi lažno pozitivnih hitrih testov podjetja Majbert Pharm

Med hitrimi antigenskimi testi, ki jih dobavlja podjetje Majbert Pharm, je znova veliko lažnih. To so ugotovitve številnih zdravstvenih zavodov in domov za starejše, celo Onkološkega inštituta v Ljubljani. Temu prikimavajo tudi v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Samo v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca v Mariboru je bilo v začetku tega meseca med tistimi s pozitivnim rezultatom hitrega testa kar 80 odstotkov takšnih, za katere je kasnejši PCR-test pokazal, da so pravzaprav negativni. Lažni testi pa povzročajo nemalo težav: dodatni stroški, delovna sila, ki je namesto v službi v karanteni, pa tudi dodatna psihična obremenitev vseh teh ljudi. Najhuje pa je, opozarja direktor mariborskega zdravstvenega doma, da s tem izgubljamo zaupanje ljudi.

