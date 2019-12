Dars je prodal že več kot 943.000 letnih vinjet

Novo vinjeto je treba imeti nalepljeno do konca januarja. Ta je že v prodaji in tako kot vsako leto stane 110 evrov. Letos je vinjeta rumeno-zelene barve.

Letna vinjeta v Avstriji znaša 73,80 evra, na Češkem 42 evrov, na Madžarskem 158 evrov, Slovaška letno vinjeto prodaja za 36 evrov, Švica pa za 33 evrov. A tu je treba opozoriti na posebnosti pri vsaki izmed naštetih držav. V Avstriji se na primer nekateri cestni odseki na zahtevnih gorskih relacijah cestninijo posebej.

Kakšna pa je razlika med slovensko in avstrijsko vinjeto? V Sloveniji imamo 623 kilometrov avtocest in hitrih cest ter 146 kilometrov priključkov, 22 kilometrov razcepov in 51 kilometrov servisnih poti. Vseh avtocest je v Avstriji za 2223 kilometrov.

A kot rečeno, pot od Beljaka do Salzburga, ki pokriva predora Katschberg in Visoke Ture, znaša še dodatnih 12 evrov. Pri nas pa je edini plačljivi predor predor Karavanke.

Letos je Dars prodal več kot 40.000 vinjet več kot leto prej oz. več kot 943.000 letnih vinjet. Skupaj so na Darsu prodali za 7,2 milijona vinjet, kar je skoraj 200.000 več kot leto prej. V obdobju od 1. decembra 2018 do 31. oktobra 2019 so zaslužili za 6,5 milijona več kot v enakem obdobju leto prej.