Nove volitve, nova kandidatura za obrambnega ministra Marjana Šarca

Kakšni bodo rezultati evropskih volitev? "Ne bomo kurili ražnja, dokler še zajec teka po gozdu." Tako bi verjetno odgovoril kandidat za evropskega poslanca na listi Svobode Marjan Šarec in Pozvekov današnji sogovornik. Šarec je Pozveka peljal na ogled ... Šarca. Ob tem je kandidat Svobode povedal vic, Aleksandra pa je med drugim zanimalo tudi, če so ga res med županovanjem klicali Tito. In ker vemo, da se zna Marjan Šarec zelo dobro vživeti v druge ljudi, je dobil nalogo, naj oponaša kandidata SDS.