Novela zakona o digitalni platformi za poceni prevoze Uber že pred poslanci

V časih, ko večje nakupe opravimo s pomočjo mobilnih aplikacij in je denimo naša ljubezen le en poteg po ekranu stran, je tudi digitalizacija platform mobilnosti logičen korak proti lažji prihodnosti. Tako vsaj menijo tisti, ki podpirajo prehod na digitalno mobilnosti v Sloveniji in si že v maju obetajo prihod platforme za enostavne in cenejše prevoze, znane pod imenom Uber. Novelo zakona so prvič obravnavali poslanci. Da ta ščiti interese kapitala in ne ljudi, so prepričani slovenski taksisti, ki v Uberju vidijo nepošteno konkurenco in grožnjo izgube službe. Zato so s hupanjem protestirali pred parlamentom.

icon-expand