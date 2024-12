Novela zakona o zdravstveni dejavnosti: 'Gre za nevaren eksperiment'

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravnikom omejuje popoldansko delo pri zasebnikih, je med zdravniki dvignila veliko prahu. "Gre za nevaren eksperiment z usodo slovenskega javnega zdravstvenega sistema," so ostri v zdravniškem sindikatu Fides. Omejevanje dodatnega dela zdravnikov ne bo izboljšalo dostopnosti ali skrajšalo čakalnih vrst, ravno nasprotno, še več zdravnikov bo zapustilo javni sektor, opozarjajo v zdravniškem sindikatu. Vsekakor gre za korak v pravo smer, pa so prepričani v Zvezi pacientov, a bo potrebnih še veliko prilagoditev, da bi rešili javno zdravstvo. V tako imenovani čakalnici, ker si ne morejo privoščiti zasebnega pregleda, sedi že četrtina Slovencev. Zanje javni zdravstveni sistem ne obstaja več. In kaj bi njim prinesla ta novela?