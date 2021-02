Novembrski izgred: Policija z novimi ovadbami

Hujskanje k upiranju, poškodovanje tuje stvari, napadi na policiste. To so kazniva dejanja, za katera je Policija v zvezi z nasilnimi protesti, ki so se zgodili novembra lani, kazensko ovadila še pet oseb. Med njimi sta neuradno tudi Anis Ličina, ki so ga že ovadili za kaznivo dejanje organizacije in pozivanja k nasilnim protestom, in Grega Mitev, ki so ga med drugim ovadili tudi za lažje in težje poškodbe novinarja in fotografa. Prvega so zdaj ovadili še za dajanje navodil protestnikom, kako naj delujejo proti policistom.

