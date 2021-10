Novi avstrijski kancler postal Alexander Schallenber

Avstrijci so po petih dneh politične krize in sobotnem odstopu Sebastiana Kurza dobili novega kanclerja. Predsednik Alexander Van der Bellen je na kanclerski položaj zaprisegel dosedanjega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga. Kot novi zunanji minister pa je prisegel Mihael Linhart, dosedanji avstrijski veleposlanik v Franciji. Predsednik Van der Bellen je ob tem dejal, da je politične krize konec, a opozoril, da s tem še zdaleč ni vse rešeno. Opozicija je nezadovoljna, ker Kurz, ki ga tožilstvo preiskuje zaradi suma podkupovanja in zlorabe državnega denarja, ni odstopil z vseh funkcij in ostaja vodja ljudske stranke in poslanske skupine v parlamentu.