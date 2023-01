Nov družinski zakonik, a še vedno prisotna neenakopravnost istospolnih parov

Istospolni partnerji so izenačeni s heteroseksualnimi. Lahko se poročijo in enako dostopajo do možnosti za posvojitev otroka kot heteroseksualni pari, še vedno pa ne morejo na umetno oploditev. Katka in Katja Bogataj sta partnerici in mami oziroma starša šestmesečni Hani Juliji. "Že to, da smo iz registrirane skupnosti, ki ni prinašala skoraj nobenih pravic, lahko postali partnerska zveza, je bil zame pomemben mejnik," pove Katka. Z družinskim zakonikom pa se rešujejo pravna vprašanja, ki so del družbe in našega vsakdana.