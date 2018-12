Obrador prodaja luksuzno predsedniško letalo

Na videu, ki so ga objavili na Twitterju, Obrador sedi v ekonomskem razredu.

Za razliko od večine predsednikov je Andres Manuel Lopez Obrador držal svojo obljubo in le dan po prevzemu poslov v Veracruz poletel s komercialnim letom. Predsednika so fotografirali na glavnem letališču v prestolnici Mexico City, kjer je potoval kot navaden potnik.

Naslednji dan je luksuzno predsedniško letalo prispelo v Kalifornijo, kjer bodo ocenili njegovo vrednost. Letalo, ki nosi ime Jose Maria Morelos y Pavon, so kupili novembra 2012 za 192,6 milijona evrov. Astronomska cena je v pretežno revni Mehiki dvignila veliko prahu, zato letala niso uporabljali vse do leta 2016. Takrat je nekdanji predsednik Enrique Peña Nieto odredil preiskavo, na podlagi katere so ugotovili, da bi vlada izgubila veliko denarja, če bi ga prodali.