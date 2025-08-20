Svetli način
Novi milijonar dan pred rokom vendarle prevzel dobitek

Ljubljana, 20. 08. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Verjetno nikoli ne bomo vedeli, ali je bilo čakanje milijonarja na zadnji dan, ko je dobitek še možno prevzeti, taktična poteza, strah ali dejansko res ni vedel, da je prav on srečni dobitnik, a je po treh mesecih čakanja novi milijonar prevzel svoje milijone. Loterija Slovenije je javila, da se je srečnež, ki mu bo na račun po plačilu davka kapnilo slabih 32 milijonov evrov, vendarle javil. In to dan pred rokom.

