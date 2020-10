Novi podatki: NIJZ med rdeče regije dodal tudi pomursko in podravsko

Zaprtje lokalov, fitnesov in športnorekreacijskih objektov, okrnjeno delovanje frizerskih in kozmetičnih salonov, omejitev gibanja, prepoved zbiranja in vseh verskih obredov ter maske na prostem so ukrepi, ki so zadeli že kar devet slovenskih regij. Potem ko je NIJZ objavil osvežene podatke o stanju okužb, je postalo jasno, da so mejo 140 okužb na 100 tisoč prebivalcev prebili tudi v Pomurju in Podravju, kar pomeni, da sta zdaj rdeči tudi ti dve regiji. Oranžna so le še tri območja v državi: notranjsko-primorska regija, goriška, ki se približuje rdeči meji, ter obalno-kraška regija, ki pa se drži izjemno dobro.

