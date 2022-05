Vse poti so vodile v hram demokracije, kjer se je odvijala prva seja novega sklica Državnega zbora. Za kar nekaj poslancev tudi prva v njihovih karierah. Naš novinar jih je pričakal in vprašal, kako dobro se že poznajo med seboj in kako dobro poznajo prostore, v katerih bodo delali. Nad znanjem je bil pozitivno presenečen, saj so mu novi poslanci takoj povedali, da se je kosilo v menzi podražilo.