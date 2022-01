Kaj bi rekli, če bi se poleg mladih družin priselila farma prašičev? Prav to se bo očitno zgodilo v elitni soseski v Mariboru, na obronkih Pekrske gorce. Aleksandar Jovanović, ki bo na ozemlje sredi urbanega naselja marca pripeljal 50 krškopoljskih prašičev, pravi: "To je kmetijsko zemljišče in tu je nekoč že bila kmetija, zato ne vidim nobene težave."