Novi predlog pokrajinske razdelitve

Po tistem, ko smo se vsi zgražali, kako je lahko kdo Vrhniko in Logatec umestil na Gorenjsko in Dol pri Ljubljani v celjsko pokrajino, so predstavili nov predlog pokrajin. Čeprav imamo v naši ustavi poseben člen, ki govori o pokrajinah, jih nikoli nismo uspeli ustanoviti. Tudi zato, ker se politika ni bila sposobna dogovoriti niti, koliko pokrajin bi sploh imeli. Zato so se tega tokrat lotili strokovnjaki.