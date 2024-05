Tujci v slovenskih šolah: kakšni so predlogi za poučevanje?

"To ni stvar ne levih ne desnih, to je naša skupna stvar, ker gre za skrb za otroke, da lahko v našem izobraževalnem sistemu dosežejo raven znanja, ki jih bo popeljala na tisto kvalitetno pot kasneje v življenju," je menila Helblova.

Da obstoječi sistem vodi v nižjo učno uspešnost učencev priseljencev in poslabšuje tudi možnost z vidika nadaljnjega izobraževanja in zaposlitvene možnosti, je prepričana Rakovčeva.

Ravnatelji predlagajo, da bi vsak učenec priseljenec prvo leto bil lahko vključen v dve uri pouka slovenščine dnevno.

Teh ur je zdaj občutno manj, dodaja učitelj slovenščine – tedensko okoli tri dodatne šolske ure, v katere v enem letu stisnejo le osnove jezika.

"Normalno se še ne more pogovarjati, sposoben pa je naročiti sendvič, sposoben je vprašati, koliko nekaj stane," pove Jan Grabnar, profesor slovenščine.

Učenec priseljenec ne potrebuje dodatnih ur slovenščine samo prvo leto, ampak tudi drugo in tretje leto, pa opozarja Rakovčeva.

"Otroci gredo dostikrat potem v svoje lastne države, na počitnice, k starim staršem in podobno, kar je logično. In so v tistem okolju, kjer seveda ponovno pozabijo tisto, kar so se že naučili. In ko jih pridobimo naslednje šolsko leto k nam, je ponoven primanjkljaj znanja," še doda Grabnar.

Med njihovimi predlogi je tudi prilagojeno ocenjevanje teh otrok ter dodatne zaposlitve. A vse to bo v prakso lahko prešlo le, če bo ministrstvo prižgalo zeleno luč in šolstvu namenilo dodatne finance.