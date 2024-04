Novi prostori za nujno medicinsko pomoč na Bledu

"In vendar se vrti," bi rekel Galileo Galilei, ko govorimo o našem zdravstvu. Ne o stavki, ampak o novi pridobitvi. Na Bledu so namreč dobili nove prostore za nujno medicinsko pomoč in obravnavo otrok. Novi urgentni prostori niso pomembni le za domačine, temveč tudi za na tisoče turistov, ki vsako leto dneve preživljajo ob našem turističnem biseru.