Novi Sad: 'Ni se zgodila nesreča, ampak zločin'

V Novem Sadu se ni zgodila nesreča, ampak zločin, ubijala sta korupcija in pohlep, je vzklikalo na tisoče protestnikov v srbski prestolnici. Zahtevali so odstop premierja Miloša Vučevića ter prevzem kazenske in politične odgovornosti za zrušenje nadstreška na novosadski železniški postaji. Umrlo je 14 ljudi, trije huje poškodovani se še vedno borijo za življenje. Vučević je napovedal nove odstope pristojnih, obenem pa opoziciji očital, da tragedijo izkorišča in skuša na njen račun prevzeti oblast.