V šovu Sanjski moški boste Blaža Kričeja Režka lahko spremljali od 8.oktobra dalje na POP TV. Blaž je o sebi povedal, da je velik adrenalinski navdušenec in naš novinar Aleksander Pozvek je to takoj zagrabil in ga odpeljal na gokart tekmo. Po rezultatu sta sicer bila zelo blizu, a kdo je bil koncu zmagovalec?