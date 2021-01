Novi sev koronavirusa vse bližje Sloveniji. Kaj o njem pravijo strokovnjaki?

Novi sev koronavirusa so zasledili že v Avstriji in Italiji. Po do zdaj znanih ugotovitvah pa ne povzroča večje smrtnosti, temveč večjo virulentnost, kar pomeni, da je virus bolj nalezljiv, saj se širi veliko hitreje. V Angliji in na Škotskem zaradi hitrega širjenja okužb z novim sevom koronavirusa za več tednov popolnoma ustavljajo javno življenje. Ali bo državo zaprla, bo odločala tudi Nemčija, v Belgiji pa začenjajo množično cepljenje. Kaj pa o novem sevu koronavirusa pravijo strokovnjaki?

