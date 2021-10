Novi vodja delegacije na zimskih olimpijskih igrah je Tomaž Barada

Novi vodja delegacije na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je nekdo, ki se v življenju nikoli ni ukvarjal z zimskimi športi, kar je zmotilo predvsem Smučarsko zvezo Slovenije. Pri olimpijskem komiteju pa trdijo, da je nekdanji taekwondoist Tomaž Barada najprimernejši kandidat za vodjo. A da bo volk sit in koza cela, so v smučarski zvezi in olimpijskem komiteju le sklenili dogovor, da poleg Barade s seboj vzamejo še nekdanjega slovenskega profesionalnega zimskega športnika.