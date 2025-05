Novi zakon o dolgotrajni oskrbi: Ali je finančna pomoč zadostna?

Čeprav novi zakon o dolgotrajni oskrbi ureja status oskrbovalcev družinskega člana in zagotavlja finančno nadomestilo, pa to, opozarjajo v slovenskih humanitarnih organizacijah, ni sorazmerno z obsegom dela. Biti oskrbovalec pomeni skrbeti za svojca 24 ur na dan, vse dni v tednu. Gre za delo, ki posameznika izčrpa tako fizično kot psihično. Časa za oddih pa ni. Na koga se sploh lahko obrnejo svojci, ki se želijo razbremeniti, in kdo jim v težkih trenutkih nudi čustveno podporo?