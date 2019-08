Novi zapleti pri dobrodelni obnovi hiše

Potem ko je zaradi nesoglasij obnova hiške v Radmožancih obstala, so se zdaj strasti med zakoncema Lešnik in Vido Judit Bukovec pomirile. Simon Lešnik je prišel nazaj, podali so si roke, se opravičili drug drugemu, in se odločili, da z deli nadaljujejo. Vprašanje pa, ali bodo hiško uspeli tudi končati.

