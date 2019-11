Novi zapleti pri imenovanju komisarjev, Madžar Varhelyi mora na popravni izpit

Na sestanku zunanjepolitičnega odbora Evropskega parlamenta po neuradnih informacij ni bilo potrebne večine za pozitivno oceno Madžara Oliverja Varhelyija , kandidata za prevzem komisariata za soseščino in širitev. Ta bo sedaj dobil dodatna pisna vprašanja, na podlagi odgovorov pa bodo v odboru odločili, ali bo potrebno dodatno zaslišanje.

V Evropskem parlamentu so danes zaslišali nove kandidate Francije, Madžarske in Romunije za evropske komisarje, ker so kandidati omenjenih držav v prvem krogu preverjanja padli na parlamentarnem izpitu.

Za zdaj ni jasno, do kdaj bo moral Madžar odgovoriti na dodatna pisna vprašanja, ki naj bi jih zahtevali socialdemokrati in liberalci. Nekateri evropski poslanci iz socialdemokratskih vrst novoizvoljeno predsednico Evropske komisije pozivajo, naj Varhelyju dodeli drug resor, a za zdaj ni informacij, da bi bila to zahteva odbora.

Breton na zaslišanju pod manjšim pritiskom kot Goulardova

Evropski poslanci pa so danes zaslišali tudi novega francoskega komisarskega kandidata za notranji trg Thierryja Bretona. Potem ko je v torek za las prestal preverjanje morebitnega navzkrižja interesov v parlamentarnem odboru za pravne zadeve, se je pričakovalo, da bo vroče tudi na zaslišanju.

Ko so prvi trije predstavniki treh največjih političnih skupin v parlamentu, konservativcev, socialdemokratov in njegove liberalne družine, zastavili vprašanja, ki so se nanašala na vsebino resorja, ne na navzkrižje interesov, pa je postalo jasno, da bo njegovo zaslišanje drugačno od izkušnje njegove predhodnice Sylvie Goulard, ki se je morala zaradi svojih dejavnosti v času mandata evropske poslanke že od začetka braniti pred napadi z vseh strani.