Novinar CNN po sporu s Trumpom ostal brez akreditacije

Novinar CNN Jim Acosta je na novinarski konferenci predsednika po torkovih vmesnih volitvah, na katerih so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu, vztrajal z vprašanji glede migrantov iz Srednje Amerike, ki so na poti proti meji z ZDA. Ko je hotel predsedniku Donaldu Trumpu zastaviti še vprašanje glede preiskave njegovih povezav z Rusi, pa mu Trump ni hotel več odgovoriti. Od Acoste je zahteval, naj sede in preda mikrofon za postavljanje novinarskih vprašanj naprej.

A Acosta tega ni hotel storiti in je mirno vztrajal pri tem, da bi zastavil vprašanje, prav tako ni hotel predati mikrofona uslužbenki Bele hiše, ki mu ga je hotela dobesedno iztrgati iz rok. Vidno jezen Trump je novinarju Acosti potem sicer srepo odgovoril, da se ne boji ničesar in nobene preiskave, Acosto pa označil za "nesramnega in groznega človeka", CNN pa da bi moralo biti sram, ker ga zaposluje.