Novinar po obisku savdskega konzulata v Turčiji skrivnostno izginil

Ugledni novinar Jamal Khashoggi, znan kot glasen kritik savdskih oblasti, je izginil pred petimi dnevi. Nazadnje so ga videli v torek, ko je v Istanbulu obiskal savdsko veleposlaništvo. Turške oblasti so prepričane, da so ga tam ubili, poroča Sky News.

"Preliminarna ocena turške policije je, da so gospoda Khashoggija ubili na konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu. Prepričani smo, da je šlo za dobro premišljen umor, njegovo truplo pa so s konzulata že odstranili," je za agencijo Reuters povedal neimenovan predstavnik turških oblasti.

Še več. Po poročanju spletne strani Middle East Eyepolicisti menijo, da je bil novinar "umorjen na brutalen način in razrezan na koščke". "Vse so posneli, da bodo lahko dokazali, da je naloga izpolnjena, posnetek pa so že odnesli ven iz države," je povedal eden od njih. To naj bi storila ekipa 15 ljudi, ki so jo posebej za to iz Savdske Arabije poslali v Turčijo.