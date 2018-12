Novinar, ki si je izmišljeval zgodbe, v svoj žep pospravil donacije za sirske otroke

Spiegelje na svoji spletni strani namreč zapisal, da so se na njih obrnili številni zaskrbljeni bralci, saj je 33-letnik v enem izmed svojih člankov predstavil sirske brezdomne otroke, ki živijo na turških ulicah, ter pozval bralce k zbiranju sredstev za njih. A zbrana sredstva naj bi porabil zase.

Nemški novinar Claas Relotius , ki si je več let izmišljeval zgodbe, za svoje delo pa je prejel celo številne nagrade , je pred dnevi priznal svoja dejanja in podal odpoved.

Novinar naj bi k donaciji pozval bralce prek spletne pošte, potem ko so ti z njim stopili v stik glede te zgodbe. Tistim, ki so želeli prispevati sredstva, je dal podatke lastnega bančnega računa.

"Spiegel bo dal vse razpoložljive informacije javnemu tožilstvu v sklopu kazenske ovadbe," so v tedniku zapisali na spletni strani. Tednik je ob tem dodal, da ni bil seznanjen s to kampanjo in da trenutno ni jasno, kolikšno vsoto naj bi Relotius prejel z donacijami bralcev.