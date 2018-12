Novinar priznal, da si je več let izmišljeval zgodbe

Novinar si je izmislil zgodbe in glavne osebe v najmanj 14 od 60 člankov, ki so bili objavljeni v tiskani in spletni izdaji časnika.

Nemški tednik Der Spiegel je razkril, da si je eden od njegovih nekdanjih novinarjev več let izmišljeval zgodbe. 33-letni Claas Relotius , ki je prejel več novinarskih nagrad, je dejanja priznal in dal odpoved.

Goljufanje je prišlo na dan, ko je eden od njegovih kolegov, s katerim sta poročala z ameriško-mehiške meje, podvomil v resničnost nekaterih podrobnosti Relotiusovega poročanja. Kolega je poiskal dva človeka, ki ju je 33-letnik navajal v prispevku, in ugotovil, da v resnici sploh ni govoril z njima.

Za izmišljeni sta se med drugim izkazali še zgodbi o jemenskem zaporniku v zaporu v Guantanamu in zvezdniku ameriškega nogometa Colinu Kaepernicku.

Spiegel je v današnjem članku zapisal, da jih je razkritje šokiralo. Opravičili so se tudi bralcem in tistim, ki so bili morda predmet teh izmišljenih zgodb. Ta dogodek so označili za "najnižjo točko v 70-letni zgodovini časnika", ki ima sedež v Hamburgu. Ustanovili so tudi komisijo, ki bo pregledala vse prispevke novinarja za tednik.

Relotius je dejanja priznal in dal odpoved. Za tednik je pisal sedem let, v tem času pa je prejel številne novinarske nagrade. Med drugim je bil še v začetku tega meseca imenovan za najboljšega nemškega novinarja. Pred tem je sicer pisal še za več drugih nemških časnikov, kot sta Die Welt in nedeljska izdaja Franfurter Allgemeine Zeitunga.