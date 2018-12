Novinarjem CNN grozili z bombo, a je šlo za lažni alarm

Na televizijski hiši CNN, ki ima sedež v New Yorku, so v četrtek zvečer prejeli klic s sporočilom, da se v stavbi nahaja pet bombnih naprav, ki naj bi bile tik pred razstrelitvijo. Zaposlene so evakuirali, policija in vodstvo CNN pa sta pred nekaj urami potrdila, da je šlo k sreči le za lažni alarm in da je stavba varna. Zaposleni so se tako lahko vrnili na delo.

"Cenimo delo lokalnih oblasti ter potrpežljivost in profesionalnost naših zaposlenih, ki so ob alarmu ustrezno reagirali," je dejal predsednik CNN Jeff Zucker.

Telefonski klic z grožnjami z bombo so v CNN sicer prejeli nekaj pred 10. uro zvečer, ko so tam v živo snemali oddajo CNN Tonight, ki jo vodi Don Lemon. "Ko so nas obvestili o grožnji, smo zagrabili najnujnejše stvari in takoj zapustili prostore," je povedal voditelj. Snemanje v živo so za približno pol ure prekinili in v tem času predvajali nekaj vnaprej pripravljenih posnetkov.

Zaradi sumljive pošiljke so zgradbo The Time Warner v New Yorku, v kateri je sedež ameriške televizije, sicer evakuirali že oktobra letos.