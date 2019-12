Novinarjem onemogočili opazovanje premestitve migrantov iz Vučjaka

Center v Vučjaku leži v bližini nekdanje deponije odpadkov in minskega polja ter je že vse od nastanka junija tarča kritik zaradi neprimernih pogojev za bivanje. Improvizirano taborišče blizu meje s Hrvaško so lokalne oblasti v Bihaću vzpostavile za nezakonite migrante, za katere ni bilo prostora v sprejemnih centrih. Sestavljajo ga šotori, ki jih ni mogoče ogrevati, v njem ni tekoče vode, stranišč in elektrike.

Pred začetkom premestitve iz begunskega taborišča Vučjak so vsi migranti prejeli zajtrk. Veliko migrantov je sicer izjavilo, da se ne želijo preseliti iz Vučjaka. Iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM), ki pomaga pri premestitvi, so sporočili, da bo premestitev z avtobusi potekala na prostovoljni osnovi in da migrantov ne bodo silili v to, poroča novičarski portal klix.ba.

Vučjak je vas nad Bihačem v Bosni in Hercegovini, kjer se trenutno v neposredni bližini deponije in minskega polja nahaja okoli 700 migrantov.

Razmere v migrantskem taborišču so katastrofalne. Polno je blata in smeti, zadnji sneg pa je migrantom poponoma uničil šotore, ki še komaj stojijo. Znotraj šotorov se grejejo z ognjem, kar predstavlja požarno nevarnost in nevarnost zadrušitve z ogljikovim monoksidom, razmere pa dodatno slabša širjenje tuberkuloze in garij. V takih nehumanih pogojih živijo tudi otroci stari od 10 do 14 let.